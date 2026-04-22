ACI Worldwide Aktie
WKN DE: A0MXU1 / ISIN: US0044981019
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ACI Worldwide mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ACI Worldwide lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,288 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 410,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ACI Worldwide einen Umsatz von 394,6 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,89 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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