ACI Worldwide Aktie
WKN DE: A0MXU1 / ISIN: US0044981019
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ACI Worldwide stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ACI Worldwide wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,295 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll ACI Worldwide im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 430,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,16 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,90 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,76 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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