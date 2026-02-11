Erste Schätzungen: ACI Worldwide zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ACI Worldwide wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,800 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 13,98 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,930 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll ACI Worldwide im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 464,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 453,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,56 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,91 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,74 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,59 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at