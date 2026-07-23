ACM Researc a Aktie

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WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ACM Research A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ACM Research A öffnet voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,419 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll ACM Research A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 269,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ACM Research A 215,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,00 USD, gegenüber 1,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 901,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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