Erste Schätzungen: ACM Research A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ACM Research A öffnet voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,419 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll ACM Research A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 269,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ACM Research A 215,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,00 USD, gegenüber 1,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 901,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at