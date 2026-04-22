ACM Researc a Aktie

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WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ACM Research A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ACM Research A wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,264 USD je Aktie gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 172,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 216,5 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,37 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 901,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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