Erste Schätzungen: ACM Research A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ACM Research A wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,445 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ACM Research A 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll ACM Research A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 241,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ACM Research A 223,5 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,74 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 896,7 Millionen USD, gegenüber 782,1 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

