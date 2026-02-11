ACM Researc a Aktie
WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: ACM Research A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ACM Research A wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,445 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ACM Research A 0,460 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll ACM Research A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 241,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ACM Research A 223,5 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,74 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 896,7 Millionen USD, gegenüber 782,1 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACM Research Inc Registered Shs -A-
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: ACM Research A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: ACM Research A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: ACM Research A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)