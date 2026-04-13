Erste Schätzungen: ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,578 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,21 Prozent erhöht. Damals waren 0,560 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,58 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A 1,30 Milliarden CNY umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 3,73 CNY je Aktie, gegenüber 3,10 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 8,76 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 6,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at