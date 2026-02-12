Erste Schätzungen: ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A wird voraussichtlich am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,930 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,900 CNY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 30,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,64 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,14 Milliarden CNY aus.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,55 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,64 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 7,12 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 5,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at