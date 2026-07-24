ACM Research Aktie
WKN DE: A3E17H / ISIN: CNE100004ZD8
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24.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A wird sich voraussichtlich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,806 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,02 CNY je Aktie gewesen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,21 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,96 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,36 CNY je Aktie, gegenüber 3,10 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 8,48 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 6,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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