Erste Schätzungen: ACQ Bure Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ACQ Bure Registered wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,620 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ACQ Bure Registered noch 0,940 SEK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ACQ Bure Registered in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 565,2 Millionen SEK im Vergleich zu 589,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,25 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 4,32 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,32 Milliarden SEK, gegenüber 2,33 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at