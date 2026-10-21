ACQ Bure AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QRSP / ISIN: SE0015657788

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ACQ Bure Registered präsentiert Quartalsergebnisse

ACQ Bure Registered veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ACQ Bure Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,773 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,740 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll ACQ Bure Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 556,6 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ACQ Bure Registered 547,5 Millionen SEK umsetzen können.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,65 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,49 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,20 Milliarden SEK, gegenüber 2,22 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

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