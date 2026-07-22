ACQ Bure AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QRSP / ISIN: SE0015657788

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ACQ Bure Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ACQ Bure Registered äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,395 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ACQ Bure Registered 0,100 SEK je Aktie erwirtschaftet.

ACQ Bure Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 478,2 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,12 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,49 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,10 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 2,22 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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