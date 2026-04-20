ACQ Bure AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QRSP / ISIN: SE0015657788

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ACQ Bure Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ACQ Bure Registered lädt voraussichtlich am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,266 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 54,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,590 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 15,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 528,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 623,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,55 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,49 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,27 Milliarden SEK, gegenüber 2,22 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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