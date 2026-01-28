ACQ Bure AB Registered Shs Aktie

ACQ Bure AB Registered Shs

WKN DE: A2QRSP / ISIN: SE0015657788

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ACQ Bure Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ACQ Bure Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,744 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ACQ Bure Registered ein EPS von 1,31 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ACQ Bure Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 576,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 623,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,15 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,32 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,25 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,33 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

