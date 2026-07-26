Erste Schätzungen: Acrysil präsentiert Quartalsergebnisse

Acrysil wird voraussichtlich am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 9,60 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Acrysil in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,59 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 40,68 INR, während im vorherigen Jahr noch 34,52 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,80 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,24 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at