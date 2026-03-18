Erste Schätzungen: Acuity Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Acuity Brands wird voraussichtlich am 02.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,07 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Acuity Brands 2,45 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,81 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 12,53 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,74 Milliarden USD, gegenüber 4,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at