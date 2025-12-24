Acuity Brands Aktie

WKN: 813307 / ISIN: US00508Y1029

24.12.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Acuity Brands legt Quartalsergebnis vor

Acuity Brands präsentiert in der voraussichtlich am 08.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,57 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 36,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,35 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,14 Milliarden USD – ein Plus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Acuity Brands 951,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 19,97 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 12,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,77 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Acuity Brands Inc. 310,00 -0,64% Acuity Brands Inc.

