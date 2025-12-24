Acuity Brands Aktie
WKN: 813307 / ISIN: US00508Y1029
|
24.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Acuity Brands legt Quartalsergebnis vor
Acuity Brands präsentiert in der voraussichtlich am 08.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,57 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 36,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,35 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,14 Milliarden USD – ein Plus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Acuity Brands 951,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 19,97 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 12,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,77 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acuity Brands Inc.mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Acuity Brands legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|Ausblick: Acuity Brands öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.09.25
|Erste Schätzungen: Acuity Brands legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Acuity Brands Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Acuity Brands Inc.
|310,00
|-0,64%