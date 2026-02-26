Erste Schätzungen: AcuityAds veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AcuityAds veröffentlicht voraussichtlich am 13.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,015 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AcuityAds noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 CAD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 49,9 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 45,3 Millionen CAD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,178 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,020 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 145,6 Millionen CAD, gegenüber 140,4 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

