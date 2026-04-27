Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Acurx Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,200 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 45,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,200 USD je Aktie erzielt worden waren.

Acurx Pharmaceuticals soll in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,157 USD, gegenüber -5,320 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at