Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Acurx Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,013 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,34 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,200 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -5,700 USD, gegenüber -17,400 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at