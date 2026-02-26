Acurx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A41DXH / ISIN: US00510M2035
|
26.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Acurx Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,013 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,34 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,200 USD je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -5,700 USD, gegenüber -17,400 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acurx Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|
26.02.26
|Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Acurx Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.10.25