Acurx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A41DXH / ISIN: US00510M2035
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Acurx Pharmaceuticals stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,377 USD. Das entspräche einem Gewinn von 69,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,230 USD erwirtschaftet wurden.
Acurx Pharmaceuticals soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,720 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,320 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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