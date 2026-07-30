Acurx Pharmaceuticals Aktie

Acurx Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41DXH / ISIN: US00510M2035

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30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Acurx Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,377 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Acurx Pharmaceuticals noch -1,890 USD je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,653 USD je Aktie, gegenüber -5,320 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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