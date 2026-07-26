Erste Schätzungen: ACV Auctions A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ACV Auctions A präsentiert in der voraussichtlich am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,051 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ACV Auctions A -0,040 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,96 Prozent auf 214,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ACV Auctions A noch 193,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,209 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 851,1 Millionen USD, gegenüber 759,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at