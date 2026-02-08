Erste Schätzungen: ACV Auctions A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ACV Auctions A wird sich voraussichtlich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,013 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 182,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,168 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,480 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 757,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 637,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at