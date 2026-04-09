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Adani Green Energy Aktie

Adani Green Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JHVE / ISIN: INE364U01010

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Adani Green Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Adani Green Energy veröffentlicht voraussichtlich am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Adani Green Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,60 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Adani Green Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 33,85 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,56 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,37 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 134,33 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 112,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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