Adani Green Energy Aktie

Adani Green Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JHVE / ISIN: INE364U01010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Adani Green Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Adani Green Energy wird sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,59 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,26 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 44,48 Milliarden INR – ein Plus von 17,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adani Green Energy 38,00 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,12 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,65 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 178,09 Milliarden INR, gegenüber 129,23 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Adani Green Energy Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten