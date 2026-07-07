Adani Green Energy Aktie
WKN DE: A2JHVE / ISIN: INE364U01010
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Adani Green Energy präsentiert Quartalsergebnisse
Adani Green Energy wird sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,59 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,26 INR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 44,48 Milliarden INR – ein Plus von 17,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adani Green Energy 38,00 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,12 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,65 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 178,09 Milliarden INR, gegenüber 129,23 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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