Erste Schätzungen: Adani Green Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Adani Green Energy präsentiert in der voraussichtlich am 23.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 7,39 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Adani Green Energy noch 2,92 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Adani Green Energy nach der Prognose von 1 Analyst 33,94 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 43,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,65 Milliarden INR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,73 INR, während im vorherigen Jahr noch 8,37 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 151,32 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 112,07 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at