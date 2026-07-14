Erste Schätzungen: Adani Ports Special Economic Zone legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adani Ports Special Economic Zone wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 15,31 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Adani Ports Special Economic Zone 15,34 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 15,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 105,77 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 91,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 64,77 INR, gegenüber 58,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 444,09 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 387,36 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at