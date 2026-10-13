Erste Schätzungen: Adani Ports Special Economic Zone legt Quartalsergebnis vor

Adani Ports Special Economic Zone wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 16,52 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Adani Ports Special Economic Zone 14,39 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,72 Prozent auf 109,76 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Adani Ports Special Economic Zone noch 91,67 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 64,87 INR aus. Im Vorjahr waren 58,23 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 448,30 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 387,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at