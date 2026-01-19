Adani Ports & Special Economic Zone Aktie

Adani Ports & Special Economic Zone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C55A / ISIN: INE742F01042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Adani Ports Special Economic Zone präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Adani Ports Special Economic Zone lässt sich voraussichtlich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Adani Ports Special Economic Zone die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,09 INR. Im Vorjahresquartal waren 11,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 17,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 93,56 Milliarden INR gegenüber 79,64 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 59,76 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 51,35 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 372,95 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 298,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 1 420,80 -0,62% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen