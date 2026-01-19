Adani Ports & Special Economic Zone Aktie
Erste Schätzungen: Adani Ports Special Economic Zone präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Adani Ports Special Economic Zone lässt sich voraussichtlich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Adani Ports Special Economic Zone die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,09 INR. Im Vorjahresquartal waren 11,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 17,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 93,56 Milliarden INR gegenüber 79,64 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 59,76 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 51,35 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 372,95 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 298,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
