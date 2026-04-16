Erste Schätzungen: Adani Ports Special Economic Zone präsentiert Quartalsergebnisse

Adani Ports Special Economic Zone lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Adani Ports Special Economic Zone die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 14,08 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,95 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Adani Ports Special Economic Zone 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 98,98 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Adani Ports Special Economic Zone 84,88 Milliarden INR umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 57,35 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 51,35 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 374,84 Milliarden INR, gegenüber 298,72 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at