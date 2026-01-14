Erste Schätzungen: Adani Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adani Power veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Adani Power für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,53 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal soll Adani Power mit einem Umsatz von insgesamt 146,20 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,19 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,31 INR aus. Im Vorjahr waren 6,46 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 576,94 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 542,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at