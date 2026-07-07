Erste Schätzungen: Adani Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Adani Power äußert sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,87 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Adani Power noch ein Gewinn pro Aktie von 1,72 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 157,37 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 14,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Adani Power einen Umsatz von 137,03 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,88 INR, gegenüber 6,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 640,05 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 532,03 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at