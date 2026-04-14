Adani Power Aktie

Adani Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41L5H / ISIN: INE814H01029

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Adani Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Adani Power wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,10 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 INR erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 151,73 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 7,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 141,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,83 INR je Aktie, gegenüber 6,46 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 546,38 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 542,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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