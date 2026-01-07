Adani Transmission Aktie

Adani Transmission für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Q5R / ISIN: INE931S01010

07.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Adani Transmission informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Adani Transmission stellt voraussichtlich am 22.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 9,97 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,85 INR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 38,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 58,30 Milliarden INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 80,62 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,30 INR im Vergleich zu 9,05 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 268,36 Milliarden INR, gegenüber 237,67 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Adani Transmission Ltd

