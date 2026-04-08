Erste Schätzungen: Adani Transmission stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Adani Transmission öffnet voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 12,12 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Adani Transmission ein EPS von 5,50 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Adani Transmission 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 79,53 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Adani Transmission 63,75 Milliarden INR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 21,33 INR je Aktie, gegenüber 9,05 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 266,34 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 237,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at