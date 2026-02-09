AdaptHealth a Aktie

AdaptHealth a Aktie

WKN DE: A2PU9W / ISIN: US00653Q1022

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AdaptHealth A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AdaptHealth A wird voraussichtlich am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,361 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,340 USD je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 832,5 Millionen USD gegenüber 856,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,82 Prozent.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD im Vergleich zu 0,610 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,23 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,26 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

