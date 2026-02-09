AdaptHealth a Aktie
WKN DE: A2PU9W / ISIN: US00653Q1022
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AdaptHealth A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AdaptHealth A wird voraussichtlich am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,361 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,340 USD je Aktie erzielt worden waren.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 832,5 Millionen USD gegenüber 856,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,82 Prozent.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD im Vergleich zu 0,610 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,23 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,26 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AdaptHealth Corp Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: AdaptHealth A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: AdaptHealth A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: AdaptHealth A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu AdaptHealth Corp Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|AdaptHealth Corp Registered Shs -A-
|10,65
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.