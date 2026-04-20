Erste Schätzungen: AdaptHealth A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AdaptHealth A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen, dass AdaptHealth A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,012 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

AdaptHealth A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 796,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 777,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,999 USD, gegenüber -0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 3,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at