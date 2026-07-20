AdaptHealth a Aktie
WKN DE: A2PU9W / ISIN: US00653Q1022
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AdaptHealth A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AdaptHealth A wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,152 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll AdaptHealth A 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 848,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AdaptHealth A 800,4 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,841 USD je Aktie, gegenüber -0,520 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,49 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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