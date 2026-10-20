Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PLR5 / ISIN: US00650F1093
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Adaptive Biotechnologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Adaptive Biotechnologies wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Adaptive Biotechnologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,093 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 71,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 23,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Adaptive Biotechnologies einen Umsatz von 94,0 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,543 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 293,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 277,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Adaptive Biotechnologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Adaptive Biotechnologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Adaptive Biotechnologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Adaptive Biotechnologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Adaptive Biotechnologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.