Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PLR5 / ISIN: US00650F1093
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Adaptive Biotechnologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Adaptive Biotechnologies wird voraussichtlich am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,135 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Adaptive Biotechnologies noch -0,170 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,77 Prozent auf 65,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Adaptive Biotechnologies noch 58,9 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,460 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,390 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 287,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 277,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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