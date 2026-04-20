Erste Schätzungen: Adaptive Biotechnologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Adaptive Biotechnologies lädt voraussichtlich am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,160 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,38 Prozent auf 61,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,484 USD im Vergleich zu -0,390 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 282,4 Millionen USD, gegenüber 277,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at