Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PLR5 / ISIN: US00650F1093
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Adaptive Biotechnologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Adaptive Biotechnologies lädt voraussichtlich am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,160 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,38 Prozent auf 61,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,484 USD im Vergleich zu -0,390 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 282,4 Millionen USD, gegenüber 277,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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