Erste Schätzungen: Addex Therapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Addex Therapeutics präsentiert in der voraussichtlich am 29.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,005 CHF je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Addex Therapeutics noch 0,090 CHF je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 42,86 Prozent auf 0,6 Millionen CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen CHF in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,143 CHF, gegenüber -0,460 CHF je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 3,6 Millionen CHF im Vergleich zu 1,5 Millionen CHF im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at