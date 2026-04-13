Erste Schätzungen: AddLife Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AddLife Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass AddLife Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,980 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll AddLife Registered B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,74 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AddLife Registered B 2,70 Milliarden SEK umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,53 SEK je Aktie, gegenüber 4,60 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 10,87 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 10,44 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at