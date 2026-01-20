Erste Schätzungen: AddLife Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AddLife Registered B wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,77 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 129,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AddLife Registered B 0,770 SEK je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,82 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,76 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,61 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,07 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,47 Milliarden SEK, gegenüber 10,29 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at