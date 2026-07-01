AddLife AB Registered b Aktie
WKN DE: A2P4TH / ISIN: SE0014401378
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01.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AddLife Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AddLife Registered B veröffentlicht voraussichtlich am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,07 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,820 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,68 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 3,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AddLife Registered B einen Umsatz von 2,58 Milliarden SEK eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,37 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 4,60 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,82 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,44 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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