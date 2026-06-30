Erste Schätzungen: Addnode Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Addnode Group Registered B wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Addnode Group Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,576 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,780 SEK je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,47 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,46 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,71 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,87 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,06 Milliarden SEK, gegenüber 5,79 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at