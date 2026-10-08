Addnode Group AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3DM3Z / ISIN: SE0017885767

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Addnode Group Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Addnode Group Registered B wird voraussichtlich am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,549 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,400 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Addnode Group Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,43 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,31 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,13 SEK je Aktie, gegenüber 2,87 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 6,02 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 5,79 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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