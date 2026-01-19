Erste Schätzungen: Addnode Group Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Addnode Group Registered B wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,972 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Addnode Group Registered B 0,980 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,54 Milliarden SEK – ein Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Addnode Group Registered B 1,48 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,96 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,02 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,77 Milliarden SEK, gegenüber 7,76 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

