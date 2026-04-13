Erste Schätzungen: Addnode Group Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Addnode Group Registered B wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,00 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Addnode Group Registered B 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,58 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Addnode Group Registered B 1,46 Milliarden SEK umsetzen können.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,96 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,87 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,22 Milliarden SEK, gegenüber 5,79 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at